Innenminister Reul stellt sich Gewerkschafts-Kritik

Die Gewerkschaft der Polizei hat heute in Brakel mit NRW -Innenminister Herbert Reul diskutiert. Eigentlich sollte es vor allem um die personelle Ausstattung der Polizei gehen. Doch der Besuch des Ministers in Brakel stand immer noch im Zeichen des Lügder Skandals. Die Beamten kritisierten, dass ihr Vorgesetzter von "Polizeiversagen" spricht.

Großteil der Behörde mache guten Job

So bewertet der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, den Besuch des Ministers als wichtiges Signal: "Am Ende hat er die Worte gefunden, die wir immer gefordert haben. Er hat ganz klar differenziert zwischen einigen wenigen, die sich falsch verhalten haben, aber der Großteil der Behörde macht einen guten Job" , so Mertens.

Besserer Datenschutz gefordert

GdP-Vorsitzender Michael Mertens