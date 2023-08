" Anker " spricht Lehrerin Daniela Quandel vor, " Anker " antwortet der siebenjährige Joel, hält dabei die offene Handfläche an den Mund. Das steht für den Buchstaben A.

Joel hat das Downsyndrom, besucht seit drei Wochen eine reguläre Grundschule. In seiner Klasse haben noch zwei weitere Kinder "sonderpädagogischen Förderbedarf". Sie lernen mit eigenem Arbeitsmaterial. Überfordert davon ist hier niemand.

Frontalunterricht zwecklos

Denn individueller Unterricht ist ohnehin Teil des Schulkonzepts. Alle Kinder werden jahrgangsübergreifend unterrichtet. Das bedeutet: Sechs- bis Zehnjährige besuchen dieselbe Klasse. Dazu kommen fünf ukrainische Kinder mit geringen Deutschkenntnissen. Frontalunterricht wäre hier zwecklos.

Allein wäre Daniela Quandel allerdings aufgeschmissen. Sie wird unterstützt von einer Sonderpädagogin und zwei Schulassistentinnen. Eigentlich sind diese jeweils einem Kind mit Förderbedarf zugeordnet. Doch sie helfen immer da, wo sie gebraucht werden.

Unterschiedliche Niveaus

Und so ist es möglich, die 25-köpfige Klasse immer wieder aufzuteilen in kleine Gruppen. Jeder arbeitet an Aufgaben, die seinem Lernniveau entsprechen. Das gilt für Kinder mit und ohne Behinderung.

Joels Mutter Pia Behrensmeyer war sich schnell sicher, dass sie ihr Kind hier und nicht an einer Förderschule einschulen wollte. Dort ist zwar die Ausstattung oft besser, die Klassen kleiner. Doch der Lebensweg von Joel wäre dann vorgezeichnet: „Man fängt im heilpdägogischen Kindergarten an, dann geht es in die Förderschule, danach in die Behindertenwerkstatt. Dann hat man einen Lebenslauf, wo man sich in einer Blase befindet, die nicht die normale Gesellschaft abbildet.

"Wir möchten Joel zutrauen, mitten in der Gesellschaft groß zu werden, und nicht direkt abgekapselt.“ Joels Mutter

Bei Joel scheint der Plan bislang aufzugehen. Er ist fröhlich, lernt auch zuhause gerne, macht Fortschritte. Von den 194 Kindern an der Schule haben 20 Förderbedarf. Eine so hohe Quote ist selten. Schulleiterin Lidia Lipke glaubt an das gemeinsame Lernen, ist in Einzelfällen aber auch schon an ihre Grenzen gestoßen.

Nicht um jeden Preis

" Inklusion findet nicht statt, wenn ich das Kind permanent aus der Gruppe rausnehmen muss. Es muss für beide Parteien einen Nutzen bringen: Für das Kind, das beschult wird, aber auch für den Rest der Klasse. In einem konkreten Fall hat es nicht geklappt, und dann muss man auch so ehrlich sein, und das ganze beenden. "

Bei diesem Beispiel wechselte der Schüler dann doch auf die Förderschule. Das würde Joels Mutter, wenn es sein muss, auch so entscheiden. Doch noch sieht alles danach aus, dass für Joel das gemeinsame Lernen der richtige Weg ist.