3.000 Menschen bei Inklusions-Jobmesse in Köln

In Köln suchen bekannte Unternehmen gezielt nach Menschen mit Behinderung

Auch an anderen Orten geht es am Montag um Gleichstellung - zum Beispiel in der Gemeinde Nordkirchen im Kreis Coesfeld, die einen Integrationstag veranstaltet, sowie in Köln. Mehr als 20 bekannte Unternehmen suchen dort auf der Jobmesse "BarriereFrei" gezielt nach Mitarbeitenden mit Schwerbehinderung.

Am Protesttag für Gleichstellung ist es die erste Jobmesse in Köln, die sich speziell an Personen mit Schwerbehinderung richtet. Rund 3.000 Menschen sind vor Ort.