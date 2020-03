Initiative "Iserlohn hilft" verteilt Lebensmitteltüten

Die Lebensmittel holen sie morgens bei Bäckereien oder Supermärkten ab, die ihre Ware sonst an die Tafel gespendet hätten. Das läuft unter speziellen Corona-Hygienemaßnahmen: Die Lebensmittel werden in großen Plastiksäcken vor die Tür gestellt und die Helfer holen sie dort ab.

In einem Lager überprüfen sie diese dann, packen sie in Tüten und verteilen sie an Bedürftige. Viele der Helfer kommen zum Beispiel aus Sportvereinen, die zurzeit nicht aktiv sein können.

Auch die Risikogruppe wird versorgt

Martin Luckert hilft ehrenamtlich mit

Da nicht alle Menschen mobil sind und zur Ausgabestelle kommen können, hat die Initiative auch einen Lieferdienst eingerichtet. Damit bringen die Ehrenamtlichen Lebensmittel zu älteren oder kranken Menschen. Außerdem versuchen sie Leuten, die vom Pflegedienst nicht mehr beliefert werden können, zu helfen.

Bürger helfen sich gegenseitig

Die Initiative will aber auch, dass die Iserlohner sich selbst helfen. Unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" hat sie verschiedene Gruppen in den sozialen Medien wie Facebook und WhatsApp gegründet. Hier bieten sich die Iserlohner gegenseitig Hilfe an, tauschen aber bei Bedarf auch Sachen aus, wie beispielsweise Toilettenpapier.

Stand: 19.03.2020, 08:58