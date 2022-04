Knochenjob: Aufwendige Felssicherungsarbeiten an der Burg Altena

Von morgens bis abends hängen sie in den Seilen. Dazu trägt jeder bis zu 40 Kilogramm Ausrüstung mit sich. Die Industriekletterer, die zurzeit den Westhang unter der Burg Altena sichern. Allein die Pressluftbohrer wiegen schon 16 Kilo. Dazu kommt das Baumaterial. Denn die Zäune, Eisenstäbe und Bohrer müssen von der Burg jedes Mal hunderte Meter weit über enge Wege den Berg runter zur Baustelle geschleppt werden.

Fels-Inspektion am Seil

Ihre Arbeit ist enorm wichtig. Denn vom Westhang der Burg Altena drohen Steine und Geröll auf die Straße zu stürzen. Die Profis schauen sich im Hang zunächst jeden Stein an, ob er lose ist, wich lösen kann oder ungefährlich ist. Dann beginnt die eigentliche Arbeit.

Der Krach ist ohrenbetäubend

Mit dem schweren Presslufthammer werden tiefe Löcher in den Fels gebohrt. Anschließend werden Stahlstangen darin verankert. Zuletzt wird dann der neue Zaun befestigt. Und das bei teilweise bis zu 90 Prozent Steigung.

Viele weitere Hänge müssen gesichert werden

Der Kreis geht davon aus, dass auch in den kommenden Jahren immer wieder Hänge gesichert werden müssen, sagt Landschaftsarchitektin Alexandra Weber vom Märkischen Kreis: " Der Fels hier ist zum Teil stark zerklüftet. Da kann Wasser eindringen. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte können sich die Spalten vergrößern. Und dann kann es eben dazu kommen, dass sich ein Felsbrocken löst. " Deswegen müsse man die Hänge und Felsen, insbesondere den Burgberg, immer gut im Auge behalten, " damit uns eben nicht schlimmeres passiert ", erklärt die Landschaftsarchitektin.

Für große Maschinen kein Platz