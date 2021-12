Impfaktion bei Tafeln im Kreis Steinfurt

Impfangebot speziell für Hilfebedürftige

Das Angebot ist speziell für Hilfebedürftige, also für die Nutzer der Tafel. In Ibbenbüren stehen heute aber auch Menschen in der Schlange, die sich einfach möglichst kurzfristig ihre Impfung abholen wollen. Eher ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber auch das sei okay, sagt eine Helferin vom Sozialdienst katholischer Frauen, der die Tafel in Ibbenbüren betreibt. " Jeder ist willkommen ", sagt auch Friedhelm Thielen vom Kreis Steinfurt.

Zweite Impfaktion bei Ibbenbürener Tafel

Es ist bereits die zweite Impfaktion bei der Ibbenbürener Tafel, die Nachfrage deutlich geringer. Es sind Dutzende und nicht mehr Hunderte, die wegen der Impfung anstehen. Jeder der möchte, wird heute hier geimpft werden. Ob es noch eine weitere niederschwellige Impfaktion bei den Tafeln geben soll, will der Kreis Steinfurt darum noch entscheiden.