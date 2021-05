Impfzentrum in Velen testet digitalen Impfpass

Das Impfzentrum in Velen will nun täglich bis zu 30 QR -Codes an diejenigen ausgeben, die eine Corona-Impfung erhalten haben. Dies kann zum Beispiel als Papier-Aufdruck erfolgen. Diesen Code müssen die Geimpften sorgfältig aufbewahren, denn den können sie später scannen und in einer entsprechenden App auf dem Handy speichern - das wäre dann der digitale Impfausweis.

In Velen erhalten Einige nun testweise einen QR-Code

Die passenden Apps fehlen noch, sollen aber in Kürze auf dem Markt sein. Die Verantwortlichen in Velen sind ganz optimistisch, dass das alles klappt - vor wenigen Tagen haben sie schon mal testweise so einen QR-Code generiert.

Erprobung auch in Köln und Düsseldorf

In Düsseldorf laufen nach Angaben der Stadt noch die letzten Abstimmungsarbeiten zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Softwarehersteller. Über die genaue Planung im Impfzentrum Köln ist noch nichts Näheres bekannt.