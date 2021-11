Booster für Bielefelds Impfkampagne

Impfmöglichkeit bei Teststationen

Ab dem 09.12.2021 soll es wieder ein Impfzentrum in der Stadthalle geben, mit acht Impfstraßen. Gleichzeitig wird es möglich sein, sich bei drei aktuellen Teststellen impfen zu lassen - dazu zählen die Stellen am Einkaufszentrum "Loom", die Teststelle in Bielefeld-Brackwede und an der Universität. An der Hochschule soll das Impfen bereits ab dem 30.11.2021 möglich sein.

Aktuell erreicht Bielefeld mit seinen mobilen Impfaktionen und der Impfmöglichkeit an der Radrennbahn rund 1.200 Menschen täglich. Die Hausärzte kommen insgesamt auf 6.000 Impfungen in der Woche.