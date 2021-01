Corona macht erfinderisch: Mittagstisch im Nottulner Industriegebiet

Und die Kunden stehen im Halbkreis davor, alle mit Maske und ordentlich Abstand. Entweder haben sie telefonisch vorbestellt und eine Abholzeit genannt bekommen oder der Chef weiß eh‘ schon, was sie wollen. So wie bei Manfred Wigger. Er kommt alle zwei Wochen und isst ein Schnitzel, ohne Pommes, aber mit viel Soße: " Beim Warten kommt man auch schon mal miteinander ins Gespräch. Und Malte haut auch mal einen Spruch raus – das zieht die Leute an. " Für ihn geht es mit dem Schnitzel im Lieferwagen jetzt in die nächste Seitenstraße, direkt am Imbisswagen essen ist nicht, auch hier gilt: Alles nur zum Mitnehmen!

Industriegebiet statt Weihnachtsmarkt

Seit März vergangenen Jahres geht das so. Bis zum Beginn der Pandemie briet er seine Burger auf Reitturnieren, Weihnachtsmärkten und Schützenfesten. Doch Corona erledigte Malte Bergmanns eigentliches Geschäft quasi über Nacht, erzählt er beim Wurstwenden. Anders als manch zweckoptimistischer Kollege glaubte er nicht, dass sich das so schnell wieder ändern würde: " Also haben wir ein Hygienekonzept er- und unsere Speisekarte ins Internet gestellt und die Homepage runderneuert ," erinnert er sich an die Tage, in denen er alles auf links drehte.

Malte hebt die Stimmung der Kunden

Diese fixe Neuausrichtung rettet Malte Bergmanns Geschäft, seinen Mitarbeitern den Arbeitsplatz und den Kunden die gute Laune: " Man hat schon das Gefühl, dass wir nicht nur satt machen, sondern für viele auch das kleine bisschen Abwechslung sind, das gerade noch geht. Ist auch ein ganz schönes Gefühl, " freut sich der Gastronom. Und darum weiß er schon jetzt – ganz gleich, wann Corona vorbei ist und seine Wagen wieder zu den Schützenfesten können – die Notlösung ist schon längst ein Dauerbetrieb: " Das geben wir nicht wieder auf, können wir doch gar nicht – da haben sich doch alle dran gewöhnt. Der Imbisswagen im Industriegebiet bleibt! "

Stand: 12.01.2021, 16:09