Verkehrskontrolle: 35-Jähriger in Paderborn mit illegalen Böllern erwischt

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Paderborn haben Polizisten in einem Auto große Mengen illegaler Silvesterböller gefunden. Die Beamten hielten in der Nacht auf Donnerstag einen 35-Jährigen in Paderborn-Delbrück an. Dabei fielen ihnen laut Mitteilung zahlreiche Feuerwerkskörper auf, denen die in Deutschland vorgeschriebenen Prüfnummern fehlten.

Darunter waren auch drei offensichtlich selbstgebaute Silvesterknaller - die hielten die Polizisten für so gefährlich, dass sie Spezialisten vom Landeskriminalamt anforderten. Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.