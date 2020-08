Illegaler Ansturm auf private Seen in OWL

Immer wieder Ärger um Gütersloher Luttersee

An dem Gütersloher Gewässer, das auf Privatgelände liegt, hatten Ordnungsamt und Polizei erst am vergangenen Wochenende 44 Menschen wegen illegalen Badens angezeigt. Bei den Kontrollen waren darüber hinaus zahlreiche Badende geflüchtet, noch bevor ihre Personalien aufgenommen werden. Sie hinterließen am Ufer des Sees jede Menge Müll, der später aufwändig eingesammelt und entsorgt werden musste.

Tipp der Behörden: Wer in Seen schwimmen will, sollte die Kommunen fragen, wo das möglich ist.