In der ZUE Ibbenbüren waren zuletzt 900 Flüchtlinge aus aller Welt untergebracht. Diese seien am Wochenende kurzfristig in andere Landesunterkünfte verlegt worden, berichtete die Bezirksregierung Münster am Montag (14.03.2022). Denn in der ZUE Ibbenbüren würden künftig ausschließlich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Die ersten 200 seien bereits da, weitere 150 würden erwartet.

Weitere 280 Plätze in ehemaligem Krankenhaus

Die ersten Zimmer im früheren Bodelschwingh-Krankenhaus sind bezugsfertig.

Gleichzeitig haben Deutsches Rotes Kreuz und Feuerwehr Ibbenbüren am Wochenende das ehemalige Bodelschwingh-Krankenhaus in Ibbenbüren hergerichtet, zur " temporären Akutunterbringung und -versorgung neu eingetroffener Flüchtlinge bis sie in die kommunale Unterbringung übergehen können ", teilte der Kreis Steinfurt mit. Das Krankenhaus-Gebäude bietet Platz für 280 Menschen.

Flüchtlingshelfer warnen vor Ungleichbehandlung

Flüchtlingshelfer der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender ( GGUA ) in Münster begrüßen zwar die große Hilfsbereitschaft. Sorge bereitet ihnen jedoch die plötzliche Verlegung von Flüchtlingen etwa aus Afghanistan oder Irak, die schon länger in den Unterkünften leben, für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.