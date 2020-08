Lokaljournalismus mit "Rums" - Modell mit Zukunft?

Superlokale Angebote verdienen kaum Geld

" Es gibt nur sehr wenige, die wirklich erfolgreich sind und sich ein eigenes Gehalt zahlen können, von dem man auch leben kann" , sagt der Kölner Medienökonom Ralf Spiller. Eine Studie des Professors zeigt, dass die meisten solcher Angebote Ein-Mann-Betriebe sind. Darunter leide zwangsläufig das Produkt, weil eine Person die zahlreichen Aufgaben - Redaktion, Vermarktung, Technik - nicht allein bewältigen könne.