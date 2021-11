Hufschmiede im Münsterland dringend gesucht

Simon Eilert ist froh über seinen Auszubildenden

Im Schnitt schafft er neun Pferde pro Tag, und das nur, weil er einen Azubi hat. " Aber damit bin ich eine Ausnahme, viele Kollegen finden keinen Nachwuchs, " so der Hufschmied. 65 Stunden die Woche malocht Simon Eilert, trotzdem reicht die Zeit gerade mal, um seinen Stammkunden gerecht zu werden.

Probleme für Pferdehalter

Auch die Pferdewirtin Andrea Niebling aus Münster kennt die Sorgen der Pferdehalter. " Wenn unser Hufschmied mal ausfällt, wüssten wir nicht, wen wir anrufen sollen. Die guten Hufschmiede sind alle ausgebucht, dann hätten wir echt ein Problem. "

Denn ein Pferd muss alle sechs bis acht Wochen zum Hufschmied. Wird der Abstand zu groß, kann das Folgen haben: schlimmstenfalls werden die Tiere lahm und müssen zum Tierarzt.

Gründe für den Hufschmiedemangel

Den Hufschmieden fehlt der Nachwuchs

Eilerts ehemaliger Lehrschmied Uwe Lukas aus Warendorf-Milte, bis 2008 Vorsitzender im Deutschen Hufbeschlagschmiedeverbandes, sorgt sich um seinen Berufsstand. Im Schnitt fangen gerade mal 24 neue Hufschmiede pro Jahr an - und zwar in ganz NRW , so das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.

Die Gründe für den Nachwuchsmangel seien vielschichtig, sagt Uwe Lukas: " Zum einen liegt es am Wegfall des Hufbeschlags aus der Handwerksordnung. " Zum anderen fehlten passende Bewerber. Zu viele junge Menschen strebten tendenziell ein Studium an oder einen weniger anstrengenden Beruf, so die Erfahrung des 62-Jährigen.

Hufschmied als Weiterbildung

Durch das 2007 in Kraft getretene Hufbeschlaggesetz gilt Hufschmied nicht mehr als Ausbildungs- sondern als Fortbildungsberuf, losgelöst vom Handwerk. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung, die nicht zwingend im Metallbereich liegen muss. Theoretisch könnte also auch ein Friseur eine Weiterbildung zum Hufschmied machen.

" Die Betriebe müssen Mindestlohn statt eine Ausbildungsvergütung bezahlen ", sagt Uwe Lukas. Deswegen sei für viele Ein-Mann-Hufbeschlagschmieden unrentabel auszubilden. Er fordert, dass Hufschmied wieder ein eigenständiger Ausbildungsberuf wird.