Familienhotel im Sauerland: Mitarbeiter ungeimpft und ohne Maske

Sechs Inserate waren auf dem Jobportal Impffreiwork noch bis vor kurzem zu finden. Hier suchen impfkritische Arbeitgeber gezielt ungeimpfte Angestellte. Warum?

Hotelchefin Daniela Tigges

Für die Eigentümerin des Familienhotels Ebbinghof in Schmallenberg geht es auch um ein politisches Zeichen gegen die Coronamaßnahmen: " Ungeimpfte dürfen nicht mehr in bestimmte Geschäfte gehen" , beklagt Daniela Tigges. " Das kann ich durch dieses Signal ein bisschen ausgleichen ." Ist die Stellenausschreibung also ein politisches Statement? " Irgendwie schon ", sagt Tigges.



Das Hotel preist sich auf seiner Internetseite als "Familienhotel zur Erholung für (Groß-)Eltern und Kinder".

Ungeimpfte Mitarbeiter ohne Maske