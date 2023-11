Wenn Kinder sich mit Krankheit, Leid und Tod beschäftigen

Mit einem fröhlichen Lied stimmen sich 20 Grundschulkinder auf einen besonderen Morgen ein. Statt Mathe und Deutsch stehen heute Krankheiten auf dem Stundenplan. Im Morgenkreis sammeln sechs Trauer- und Sterbebegleiter aus Bielefeld eigene unangenehme Erlebnisse der Kinder.

Spielerisch über das Thema Tod sprechen: Das ist das Ziel beim Projekt "Hospiz macht Schule".

Jedem fällt etwas ein: Corona, ein Beinbruch oder Bauchschmerzen - krank war jeder in der Klasse schon mal. Und so hat auch jeder eine Idee, was gut tut, um gesund zu werden und wie Erste Hilfe zum Beispiel bei einem Herzinfarkt aussehen kann. In Kleingruppen üben die Mädchen und Jungen Schreckensmomente wie diese pantomimisch ein - mit Spaß und schauspielerischem Talent.

Berührungsängste nehmen ohne zu überfordern

Behutsam tasten sich die Projektleiter an schmerzhafte und traurige Situationen im Leben heran. Seit zehn Jahren sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Bielefelder Hospizdienste in Grundschulen unterwegs. Eine Überforderung seien die schwierigen Themen in dem Alter nicht. "Im Gegenteil" , meint Nina Ross. Wie ihre Kollegen ist sie nicht nur ausgebildete Trauerbegleiterin, sondern hat auch eine speziell auf das Projekt zugeschnittene Fortbildung mitgemacht.

"Kinder sind noch unbedarft und sehr interessiert an Sterben, Tod und Abschied. Die wollen alles ganz genau wissen. Uns kann man Löcher in den Bauch fragen und wir sorgen dafür, dass nichts Verstörendes im Raum stehen bleibt." Nina Ross, Trauerbegleiterin

Krankheit und Tod sind oft ein Tabu

Dafür sorgt auch Hausärztin Barbara Kroll. Geduldig geht sie auf alle Fragen der Kinder ein. Erzählt, was bei Krebs oder Hirntod im Körper passiert und welche schlimmen Krankheiten sie schon behandelt hat. "Kinder können oft in der Familie oder im Freundeskreis nicht über ihre Ängste vorm Sterben, vorm Tod reden. Und die Eltern wollen sie damit nicht belasten," sagt Kroll. Dabei haben viele hier im Klassenzimmer schon ihre Oma oder ihren Opa verloren. "Das ist traurig" , sagt Nassim. "Aber der Mensch kann ja nicht ewig leben."

Die Kinder können Barbara Kroll alle Fragen stellen, die ihnen auf dem Herzen liegen.

Einige Kinder waren vor der Projektwoche etwas skeptisch. "Am Anfang hatte ich nicht so Lust drauf, manche Themen waren ein bisschen Angst einflößend, aber dann hat es doch Spaß gemacht" , berichtet Henry. Und auch Jana findet es interessanter als das, was sie sonst in der Schule lernt.

Vorstellungen vom Jenseits

Das Projekt "Hospiz macht Schule" bieten örtliche Hospizdienste bundesweit an Grundschulen an. Jeder der fünf Tage hat einen anderen Themenschwerpunkt. Von Krankheit und Leid über Sterben und Tod bis hin zu Trauer und Trost und der Frage: Gibt es ein Jenseits?

Die Schülerinnen schreiben auf, was sie über das Jenseits denken.

Darüber haben einige der Viertklässler der Martinschule schon nachgedacht und malen ihre ganz Vorstellungen auf Papier. "Man kann nicht sagen, was danach passiert weil man dann ja tot ist und nicht sprechen kann" , erklärt Nassim. "Ich habe gehört, dass jemand, der fast tot war, etwas Helles gesehen hat, aber ich weiß auch nicht ob das stimmt" , meint Henry. Und Jana ergänzt: "Dann denk ich, dass eine neue Seele erwacht."

Über dieses Thema berichtet der WDR am 07.11.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit OWL.