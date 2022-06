Neues Hospiz in Ibbenbüren eröffnet

Schwierige Finanzlage

Das sind aufs Jahr gerechnet mehr als 200.000 Euro. Die kommen durch Spenden zusammen, zum Beispiel auf Beerdigungsfeiern sowie durch Veranstaltungen und Aktionen. Seltener auch durch Erbschaften. Aber es werde immer schwieriger, ausreichend Spenden zu bekommen, so Flohre.

" Die Lebenszeit ist begrenzt "

Was es heißt, in einem Hospiz die letzten Tage, Wochen oder Monate des Lebens verbringen zu können, das weiß Mechthild Wiggenhorn ganz genau. Die 66-Jährige hat vor kurzem im Haus Hannah ein Zimmer bezogen. Hier fühlt sie sich gut versorgt, kann mit Mitarbeitern sprechen, wenn ihr danach ist. Besonders liebt sie die Musiktherapie, denn sie hat früher in einem Chor gesungen.

Mechthild Wiggenhorn fühlt sich im Haus Hannah gut versorgt

" Die Lebenszeit ist begrenzt jetzt, " sagt Mechthild Wiggenhorn. " Aber ich habe - Gott sei Dank - das Glück gehabt, dass ich hierhin gekommen bin." Angst vorm Sterben habe sie nicht mehr. Denn sie habe jetzt anderthalb Jahre Zeit gehabt, zu verstehen und zu verarbeiten, dass ihr Leben kürzer ist als gedacht und dass sie den Krebs nicht besiegen kann. " Ich bin gespannt, wie der letzte Schritt ist, was passiert da überhaupt."