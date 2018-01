Bleibt Homann-Werk in Dissen nun doch?

In einer überraschenden Mitteilung war die Mitarbeiter kurz vor Weihnachten über diese neuen Pläne des Managements informiert worden.

Produktion bis 2020 gesichert

Um Ostern will das Unternehmen seine Entscheidung bekannt geben, ergab eine Anfrage des WDR am Freitag (05.01.2018). Konkrete Gründe für die neuen Überlegungen wollte der Unternehmenssprecher aber nicht nennen. Sicher sei nur, dass die Produktion bis 2020 in Dissen in vollem Umfang erhalten bleibe.

Skepsis beim Betriebsrat

Der Betriebsrat steht den Ankündigungen eines möglichen längerfristigen Verbleibs in Dissen reserviert gegenüber. Man stehe allerdings weiterhin in ständigem Kontakt zum Management. Hinter den Kulissen hat sich beim Feinkosthersteller personell einiges bewegt. Sowohl bei den produzierenden Mitarbeitern als auch im Management gab es in den vergangenen Monaten eine hohe Fluktuation.