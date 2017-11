14 Monate Gefängnis für Holocaust-Leugnerin

Fax an Zeitung nicht nachweisbar

Einen Freispruch gab es für die Holocaust-Leugnerin allerdings in einem Fall, den das Amtsgericht Detmold anders entschieden hatte. Haverbeck hatte in einem Brief an den Detmolder Bürgermeister und in kopierten Schriften den Völkermord an Juden geleugnet.

Die Äußerung in einem Brief sei kein öffentliches Leugnen, so das Landgericht, und es lasse sich nicht nachweisen, dass Haverbeck selbst dessen Inhalt an eine Zeitung gefaxt habe. Die Verteidiger wollen das Landgerichts-Urteil vom Oberlandesgericht Hamm überprüfen lassen.