Die Polizei hat heute (07.05.2018) gegen 13.30 Uhr Ursula Haverbeck, die 89-Jährige mehfach verurteilte Rechtsextremistin und Holocaust-Leugnerin, in ihrem Wohnhaus in Vlotho (Kreis Herford) festgenommen und an die zuständige Justizvollzugsanstalt in Bielefeld-Senne übergeben.

Am vergangenen Mittwoch bereits hätte die rechtskräftig verurteilte Ursula Haverbeck ihre zweijährige Haftstrafe antreten müssen. Bis heute war sie nicht erschienen. Am vergangenen Freitag (04.05.2018) hatte die niedersächsische Staatsanwaltschaft in Verden an der Aller den Haftbefehl erlassen.

Mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt

Die Holocaust-Leugnerin aus Vlotho wurde wegen Volksverhetzung bereits mehrfach zu Geld- und Haftstrafen mit und ohne Bewährung verurteilt. Sie behauptete öffentlich, Auschwitz sei kein Vernichtungs- sondern ein Arbeitslager gewesen. Im Gefängnis saß sie bisher aber noch nie. Zuletzt hatte sie das Landgericht Verden Ende August verurteilt. Dagegen hatte Haverbeck Revision eingelegt, scheiterte damit aber Anfang des Jahres vor dem Oberlandesgericht Celle.

Internationales Auschwitz Kommitee fordert hartes Durchgreifen