Holocaust-Leugnerin in Detmold erneut vor Gericht

Die 88-Jährige aus Vlotho war vom Detmolder Amtsgericht 2016 und in diesem Jahr zu acht und zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sie hatte im Zuge des Prozesses gegen den früheren SS -Mann Reinhold Hanning in einem Brief an den Bürgermeister der Stadt Detmold den Völkermord an europäischen Juden geleugnet.

Dies ist nicht das einzige Verfahren der Seniorin. Im vergangenen Oktober wurde sie in Berlin bereits wegen Volksverhetzung zu sechs Monaten und im niedersächsischen Verden zu zwei Jahren Haft verurteilt. Haverbeck war Vorsitzende des 2008 verbotenen Vereins Collegium Humanum, der als bundesweite Anlaufstelle für Holocaust-Leugner und Rechtextremisten galt.