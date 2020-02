Wasserleitung zerstört: Tausende Forellen in Höxter verendet

Durch eine offenbar mutwillige Zerstörung von zwei Frischwasserleitungen sind in Höxter-Ottbergen mehrere tausend Zuchtforellen verendet. Das hat die Polizei am Montag (17.02.2020) bekannt gegeben. Entdeckt wurden die toten Fische bereits am Sonntagmittag.

Fische sterben durch Sauerstoffmangel

Die Fische sind durch Sauerstoffmangel im Wasser verendet. Zwei Kunststoffrohre für die Frischwasserversorgung waren gewaltsam so stark beschädigt worden, dass kein frisches Wasser mehr in die einzelnen Becken transportiert wurde und im Boden versickerte. Die Schadenssumme ist fünfstellig.

Polizei sucht Zeugen

Der Tatzeitpunkt wird eingegrenzt zwischen Samstag (15.02.2020) nach 18.30 Uhr und etwa 13 Uhr des darauffolgenden Sonntagmittags. Die Kriminalpolizei Höxter sucht nach Zeugen, die in diesem Zeitraum in der Nähe der Zuchtanlage Auffälligkeiten beobachtet haben. Die Forellenzuchtanlage bei Ottbergen-Bruchhausen liegt in der Nähe der B 64.

Stand: 17.02.2020, 16:30