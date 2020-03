Atommüll-Zwischenlager: Widerstand in Würgassen wächst

Bürgerinitiativen und Anti-Atomkraftorganisationen wehren sich gegen das geplante Zwischenlager für leicht- und mittelradioaktiven Atommüll am ehemaligen Atomkraftwerk in Beverungen-Würgassen (Kreis Höxter). Die Initiativen forderten am Freitag (13.03.2020), der Atommüll solle zunächst an den Kraftwerksstandorten bleiben.