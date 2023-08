Bielefelder Hochschulgründung in China in der Kritik

Es sei ein "Paukenschlag in der akademischen Welt" . Am 18 . Juli verkündete die Hochschule Bielefeld ( HSBI ) so die Gründung der ersten unabhängigen Hochschule in China.

Im Wintersemester sollen die ersten Bachelor-Studierenden dort beginnen. In zehn Jahren sollen es bis zu 12.000 sein - an der "Hainan Bielefeld University of Applied Sciences".

Bundesministerium hält Projekt für "kritisch"

Doch gleich kam die Diskussion um die China-Strategie der Bundesregierung auf. Ist die Gründung damit zu vereinbaren? Auf Anfrage des WDR distanzierte sich das Bundesministerium: Gerade vor dem Hintergrund der neuen Strategie sehe man " das Projekt der Hochschule Bielefeld kritisch".

Die Hochschule Bielefeld verkündete die Gründung einer unabhängigen Hochule in China

Es gehe "keine Signalwirkung davon aus" . Die Hochschule "ist nun in der Verantwortung, die mit der Wissenschaftsfreiheit verbunden ist" . Man müsse "Risiken wie Dual Use minimieren".

Aber: Hochschulgründung mit Bundesmitteln

China, so heißt es weiter, werde in Wissenschaft und Forschung "immer mehr zum Wettbewerber und systemischen Rivalen" . Pikant aber ist: Das Ministerium selbst finanziert die Hochschulgründung über das Programm "Transnationale Bildung" des Deutschen Akademischen Austauschdienstes bis 2024 mit rund zwei Millionen Euro. Vor drei Jahren wurde das auch von einer wissenschaftlichen Kommission empfohlen.

Bielefelder Hochschule weist Kritik zurück

Die Bielefelder Hochschule bedauert die Kritik

Die Bielefelder Hochschule bedauert jedoch in einem Statement diese Distanzierung und Kritik. Wörtlich heißt es: Man biete "Bachelor- und Masterstudiengänge nach deutschem Vorbild" an. Das sei " weder für Wirtschaftsspionage interessant, noch stellen die Aktivitäten ein wie auch immer geartetes Sicherheitsrisiko dar ", sagt die HSBI -Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk.

Wenn es zukünftig Forschungen geben sollte, müssten diese beiden Ländern zugute kommen: " Im Konfliktfall wird es Gespräche geben ". Außerdem stelle die HSBI den "Präsidenten" der Hochschule in China. Und " es ist geplant, mehrheitlich in allen Gremien vertreten zu sein ".

