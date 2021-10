Ein Streifzug durch die Computergeschichte im Heinz Nixdorf MuseumsForum

Nur noch wenige Dutzend dieser Rechner sind weltweit überhaupt noch erhalten. Daher ist der Apple I ein wahrer Schatz für das Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. Insgesamt waren nur 200 Stück hergestellt worden - und zwar in der Garage von Steve Jobs’ Eltern. Der Rechner kam beim Nutzer aber komplett nackt an, also nur mit Platinen ausgestattet und ohne Gehäuse. Nur wenige Meter von diesem Exponat entfernt stellt das HNF ein Modell des allerersten Personal Computers aus. Der Altair 8800 wurde Mitte der 1970er Jahre für nur 397 US-Dollar verkauft. So wurde eine solche Rechenmaschine für den Gebrauch zuhause erschwinglich, auch wenn der Altair als Bausatz ohne Programme ankam. So war er eher etwas für Bastler.