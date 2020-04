Woran werden sich die Bielefelderinnen und Bielefelder künftig erinnern, wenn es um das Coronavirus geht? Was haben sie in der Zeit, als die Pandemie weltweit grassierte, erlebt? Fragen wie diese will das Historische Museum Bielefeld künftigen Generationen beantworten und bittet dazu ab sofort um die Unterstützung der Bevölkerung.

Nicht wegwerfen, sondern aufheben und spenden

Die Devise: Nicht wegwerfen, löschen oder vergessen; sondern aufheben, sichern und aufschreiben. " So eine krankheitsbedingte Situation hat es in Deutschland ja noch nie gegeben ", erklärt Museumssprecher Michael Falkenstein; " dies festzuhalten, ist unser Auftrag als Museum. Uns interessiert vor allem: Wir wie wirkt sich die Corona-Krise im Miteinander und auf unseren Alltag in der Stadt aus, abseits der großen Nachrichtenberichte ", so Falkenstein am Mittwoch (15.04.2020) weiter.

Gesucht: Mundschutz, Fotos, Videos, Geschichten

Für eine mögliche Ausstellung spielen gespendete Objekte eine entscheidene Rolle: " Wir wünschen uns vor allem dreidimensionale Gegenstände ", erläutert Michael Falkenstein. Beispiele dafür sind ein selbst genähter Mundschutz, eine Einkaufstasche, mit der man für die Nachbarin eingekauft hat oder Spiele, die Familien für sich wiederentdeckt haben.