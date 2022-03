Hilfstransport mit Flüchtlingen zurück in Münster

Der Bus war am Donnerstag in Krakowez mit insgesamt 40 Flüchtenden aufgebrochen. An Bord 18 gehörlose Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die zunächst nach Berlin gebracht wurden. Die übrigen 22 Geflüchteten kamen mit nach Münster.

Bei ihrer Ankunft wurden einige von Bekannten und Verwandten in Empfang genommen. Sie fuhren zu privat organisierten Quartieren in verschiedenen NRW-Städten. 15 wollen zunächst in Münster bleiben und werden hier von der Stadt untergebracht.

Hilfstransport startete am Mittwoch

Der Bus gehört zu einem Konvoi von drei Bussen, die sich am Mittwochvormittag von Münster aus auf den Weg zur polnisch-uranischen Genze aufgemacht hatten, um Hilfsgüter dorthin zu bringen. Auf dem Rückweg sollten dann Flüchtende mit genommen werden, die nach Deutschland wollen. Die beiden anderen Busse werden am Freitagabend in Münster erwartet.