OWL: Corona-Hilfsfonds für bedürftige Studierende

Die Technische Hochschule OWL verlängert ihren Hilfsfonds für Studierende, die wegen der Corona-Krise nicht jobben können und finanzielle Unterstützung brauchen. Bis Ende Mai können in Not geratene Studierende 350 Euro beantragen, um Miete oder Lebensmittel zu bezahlen.

Bis 450 Euro für Paderborner Studierende

Die Uni Paderborn hilft für Studierenden mit bis zu 450 Euro. Anträge können seit Donnerstag (07.05.2020) eingereicht werden. Die Universitätsgesellschaft hat zusammen mit dem AStA und der Universität einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet. Wenn Studierende aufgrund der Corona-Krise nachweislich in eine finanzielle Notlage geraten sind, können sie eine Förderung erhalten. Der Fond wird durch Spenden finanziert.

Darlehen bis zu 1.000 Euro in Bielefeld

An der Uni Bielefeld vergibt der Allgemeine Studierendenausschuss zinslose Darlehen von bis zu 1.000 Euro. Auch die Hochschule für Musik in Detmold bietet bedürftigen Studierenden finanzielle Hilfen an. Sie hat am Mittwoch (06.05.2020) mitgeteilt, dass erste Gelder vergeben worden sind.