Wolfram Goldbeck befestigt an einer Buche in der Straße vor seinem Haus einen großen grünen Sack. Der soll helfen, dass der noch junge Baum mit Wasser versorgt wird. Der 62-Jährige ist "Baumkeeper".

" Es passen ungefähr 75 Liter rein. Der Sack hat winzige Löcher, aus denen das Wasser nur tröpfchenweise herausläuft ", erklärt er. So sickert es langsam in den staubtrockenen Boden und fließt nicht einfach ab, an den Wurzeln vorbei.

Wassersäcke für die Baum-Kümmerer

Wolfram Goldbeck löscht den Durst "seines" Straßenbaumes vor der Haustür

Die Säcke sind Teil der Aktion "Münster schenkt aus". Das Amt für Grünflächen verteilt 600 Stück kostenlos an Bürgerinnen und Bürger. Außerdem werden an vielen Stellen in der Stadt große Wassertanks aufgestellt, aus denen "Baumkeeper" wie Wolfram Goldbeck sich bedienen können.

Alle Menschen in Münster sind jetzt aufgerufen, für die Straßen-Bäume in ihrer Nachbarschaft Verantwortung zu übernehmen. " Damit es irgendwie grün bleibt. In baumlosen Häuserschluchten will niemand leben ", meint Goldbeck.

Und es geht nicht nur ums Aussehen: Bäume sorgen auch für bessere Luft und kühlen ihr Umfeld - Die Münsteranerinnen und Münsteraner tun also auch sich selbst was Gutes, wenn sie "ihren" Bäumen vor der Haustür helfen.

"Der letzte größere Regen war im Februar"

Bei "Münster schenkt aus" haben in den letzten Jahren immer hunderte Menschen mitgemacht, weiß Wolfram Goldbeck, der nicht nur privat "Baumkeeper" ist, sondern auch beim Grünflächenamt arbeitet.