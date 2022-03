Hightech-Kläranlage der Zukunft

Die Kläranlage der Zukunft ist kompakt und hoch. Dort laufen alle Prozesse gleichzeitig ab. Auf engstem Raum. In Altena geht jetzt solch ein in Deutschland einzigartiges Klärsystem an den Start. Das soll die Abwasserklärung revolutionieren.

Wissenschaftler:innen und Ingenieur:innen haben sechs Jahre lang geforscht, geplant und gebaut. Das Kernstück der neuen Nereda®-Anlage ist ein riesiger Turm aus Beton. In drei je 1.700 Kubikmeter großen Becken werden künftig feinste Partikel aus dem Wasser gefiltert. Das patentierte Verfahren ist von Wissenschaftler:innen in den Niederlanden entwickelt worden. Zehn Anlagen sind dort bereits in Betrieb.

Nahezu vollautomatisch und kompakter

In den Becken laufen alle biologischen Reinigungsprozesse gleichzeitig ab. Hier wird künftig der Schmutz mit Hilfe von kleinen Kügelchen gebunden. Diese Kügelchen setzen sich in der neuen Kläranlagen schneller am Boden ab als Klärschlamm bei herkömmlichen Reinigungen. Das saubere Wasser wird wieder abgegeben und der Schmutz abgepumpt.

Beschleunigtes Klärsystem in Altena

Bislang wurde dort das Abwasser aufwendig in großen Klärbecken und riesigen Faultürmen gereinigt. Das wird künftig nicht mehr nötig sein.

Umweltfreundlicher und sparsamer

Die Vorteile des neuen Verfahrens sind vielfältig: Alles ist günstiger und umweltfreundlicher, als beim herkömmlichen Klärverfahren. So werden in Altena mindestens 30 Prozent Energie gespart. Aber vor allem CO2 . Rund 130 Tonnen pro Jahr. Außerdem können viele Teile der alten Anlage weiter genutzt werden.

Unterstützung vom Bund

Die Gesamtkosten werden auf rund 14,5 Millionen Euro geschätzt. 1,4 Millionen Euro kommen aus dem Umwelt-Innovations-Programm des Bundes. Zwei Jahre dauert jetzt der Probebetrieb. Dann soll entschieden werden, ob auch andere Kläranlagen so umgerüstet werden.