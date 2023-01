Bad Oeynhausener Klinik transplantiert die meisten Herzen in Deutschland

Stand: 19.01.2023, 17:10 Uhr

Am Herz- und Diabeteszentrum ( HDZ ) wurden vergangenes Jahr 96 Herzen transplantiert. Damit wurde in Deutschland fast jede dritte Herztransplantation in Bad Oeynhausen durchgeführt. Europaweit gibt es nur eine Klinik in Paris, die ähnlich viele Herzen einpflanzt.

Von Simon Kaufmann