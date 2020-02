Herford treibt Digitalisierung von Schulen voran

Die Stadt Herford plant, die städtischen Schulen digital aufzurüsten. Noch in diesem Monat will sie Förder-Anträge beim Land einreichen. Das stellt 2,7 Millionen Euro bereit. Herford will weitere 300.000 Euro beisteuern.

Aufrüstung von 19 Schulen geplant

In den nächsten Jahren will die Stadt mit den knapp drei Millionen Euro ihre 19 Schulen digital aufrüsten. Bessere WLAN -Anschlüsse, mehr PC , Laptops oder 3-D- Drucker - all das sollen Schüler und Lehrer bekommen. Außerdem mehr Beamer und Lautsprecher, um die Unterrichtsmöglichkeiten zu verbessern.

Insgesamt 1.200 Computer an Herforder Schulen