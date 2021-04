Planen Eigentümer von Hella in Lippstadt den Rückzug?

Gewerkschaft: "Besorgniserregend"

Hella hat immerhin einen Aktienwert von mehr als fünf Milliarden Euro. Eine Gewerkschaftssprecherin nannte diese Ankündigung in einem Gespräch mit dem WDR besorgniserregend.

Was genau hinter dieser Anküpndigung steckt, wissen nur wenige Insider. Die genannte Bank will nichts sagen, ein Familienmitglied betont, dass es solche Gerüchte immer wieder gäbe und man sie nicht kommentiere.

Aktienkurs steigt

Hella verdient sein Geld mit modernen Scheinwerfern

In der Finanzwelt scheinen aber viele zu glauben, dass an den Verkaufsabsichten was dran ist. Der Hella-Aktienwert stieg am Dienstag um bis zu 13 Prozent.

Der Hintergrund: Wer so viele Aktien kauft, will oft die ganze Firma haben. Und genau das beunruhigt Betriebsrat und Gewerkschaft. Man habe in den vergangenen Jahre viele Sparmaßnahmen geschluckt: aber sicherlich nicht, damit Hella jetzt verkauft wird, heißt es.

Stammsitz ist Lippstadt

Der Automobilzulieferer Hella in Lippstadt

Hella produziert Lichttechnik für die Automobilindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Lippstadt beschäftigt weltweit rund 36.000 Mitarbeiter.

Stand: 28.04.2021, 07:28