Lippstadt: Hella streicht 900 Jobs

Der Autozulieferer Hella aus Lippstadt im Kreis Soest will 900 Arbeitsplätze streichen. Das hat das Unternehmen am Dienstag (28.07.2020) mitgeteilt. Die Stellen sollen in Lippstadt in der Verwaltung und Entwicklung in den kommenden beiden Jahren abgebaut werden.

Schwache Geschäftszahlen

Hintergrund sind die aktuellen Geschäftszahlen. Der Umsatz ist im vergangenen Geschäftsjahr um eine Milliarde Euro deutlich zurückgegangen. Hella hat 5,8 Milliarden Euro umgesetzt, im Vorjahr waren es noch 6,8 Milliarden. Die Geschäftsführung spricht von einem ohnehin schwierigen Marktumfeld, das durch die Corona-Krise zusätzlich belastet wurde. Sie erwartet, dass sich der weltweite Automarkt erst sehr langsam wieder erholt.

Hella ist Südwestfalens größter privater Arbeitgeber

Die weltweiten Werke haben mit 233 Millionen Euro zwar noch ein deutliches Plus erzielt: Im Geschäftsjahr zuvor war der Gewinn mit 572 Millionen Euro aber noch mehr als doppelt so hoch. Hella ist Südwestfalens größter privater Arbeitgeber. Der Jobabbau betrifft etwa jede fünfte Stelle in Lippstadt.