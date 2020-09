Heizpilzverbot in NRW: Lüdenscheid berät über Aussetzung

Ein großer Heizstrahler verbraucht, wenn er acht Stunden brennt, ungefähr genauso viel Energie, wie man bräuchte, um zwei bis drei mittelgroße Wohnungen zu beheizen. Trotzdem fordert der deutsche Hotel und Gaststättenverband ( DEHOGA ) jetzt allerdings, dass die Heizpilzverbote ausgesetzt werden. Damit sollen die Gastronomen auch im Winter noch ihre Außenbereiche nutzen können und so weniger finanzielle Einbußen erleiden.

Lüdenscheid setzt höchstwahrscheinlich Verbot aus

So könnte es in diesem Winter in Lüdenscheid aussehen.

Auch in Lüdenscheid hat der DEHOGA diesen Antrag gestellt - mit guten Erfolgsaussichten. Der Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt hat am Mittwoch bereits entschieden, dass das Heizpilzverbot bis April 2021 ausgesetzt wird. " Wir glauben, ein paar Monate den Gastronomen Planungssicherheit zu geben, das ist vertretbar. Ab nächstem Jahr soll es dann nur noch klimafreundliche Lösungen geben für außerhalb ", so Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Planen und Bauen. Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst am Montag im Stadtrat.

Den Gastronomen würde das sehr entgegen kommen. Frank Hulla beispielsweise ist Besitzer einer Cocktailbar in Lüdenscheid. Durch Corona kann er drinnen nur noch 25 Gäste bewirten, statt vorher 40. Deshalb wünscht sich Frank Huller, dass er auch bei schlechterem Wetter den Außenbereich nutzen kann.

Heizpilze nur eine Übergangslösung

Mit Heizpilzen hofft Gastronom Huller auf mehr Gäste im Außenbereich.

" Grundsätzlich würde ich keine Heizpilze kaufen, aber in der Situation finde ich es gut. Mir bleibt nichts anderes übrig, um die Gäste zu uns hochzuholen ", sagt der Lüdenscheider. Und auch wenn es drinnen im Winter gemütlicher ist, als unter einem Heizstrahler auf der Terasse, ist der Gastronom optimistisch: " Das seh ich einfach so, selbst wenn der Gast nur einen Cocktail trinkt: Ein Cocktail ist ein Cocktail. Wir freuen uns über alles! "

Trotzdem überlegen viele Gastronomen auch an umweltfreundlicheren Lösungen, zum Beispiel Infrarotstrahler oder Windschutzwände.

Heizpilze in vielen Städten weiterhin verboten

Nicht alle finden die Entscheidung der Stadt Lüdenscheid gut. Wolfgang Utsch von der Energiewendegruppe MK spricht von einer " Symbolwirkung in die falsche Richtung". Die Idee, Heizpilze vorübergehend wieder zu erlauben wäre eine Entscheidung gegen das Klima. Er schlägt stattdessen vor: " Es gibt genug Leerstände in Lüdenscheid. Diese könnte man wieder aktivieren und dort noch weitere Gäste platzieren. "

Lüdenscheid ist bis jetzt in NRW die einzige Kommune, in der das Verbot höchstwahrscheinlich ausgesetzt wird. Die anderen Kommunen halten erstmal am Verbot fest.

