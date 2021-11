Hausärzte in Haltern sind am Limit

Astrid Keller ist Hausärztin in Haltern am See. Sie und ihre gut ein Dutzend allgemeinmedizinischen Kollegen in der Stadt arbeiten längst am Limit. Ihre Praxen sind voll. Und das hat Gründe: Zur Zeit rollt eine Infektionswelle durch Haltern. Die Menschen kommen mit Schniefnasen, Halsschmerzen und Husten in die Sprechstunde - darunter sind auch wieder mehr Corona-Fälle. Andere wollen eine Grippeschutzimpfung und wieder andere benötigen eine Booster-Impfung gegen Corona.

Vor der Praxis bilden sich jeden Tag lange Schlangen und die Telefonleitungen brechen zeitweise regelrecht zusammen. "Unser Personal wird mit wütenden Anrufen bombardiert, was uns natürlich sehr betroffen macht" , sagt Astrid Keller. Sie bittet die Patienten um Verständnis und Geduld.