Gute Ernte auf Haselnuss-Plantage in Raesfeld

Eine Kindheitserinnerung hatte Bernhard Böckenhoff auf die Idee mit dem Haselnuss-Anbau gebracht. Vor fünf Jahrzehnten stand vor dem Hof ein großer Haselnuss-Strauch, von dem er als kleiner Junge immer naschte. So etwas müsste sich doch auch als Kultur betreiben lassen, so die Überlegung des Landwirts.

Ernte mit dem Nuss-Sauger

Also verwandelte er ein Stück Spargelacker in eine Haselnuss-Plantage. Inzwischen stehen auf sieben Hektar rund 2.800 Haselnuss-Bäume. Sie sind veredelt: unten Stamm, oben Strauch. Das erhöht den Ertrag und erleichtert die Ernte. Die kann im Herbst mit wenig Personal und ein paar Spezialmaschinen wie einem Nuss-Sauger erfolgen.

Vater und Tochter legen oft noch Hand an

Mittlerweile ist die Plantage in Raesfeld abgeerntet. Zunächst kommen die Nüsse in die Trocknung. Eine andere Maschine übernimmt das Knacken der Nüsse. Allerdings ist immer noch viel Handarbeit erforderlich. Teilweise haften noch Schalenreste an der Nuss. Tochter Charlotte und Vater Bernhard Böckenhoff müssen dann nacharbeiten.

Bernhard Böckenhoff röstet die Nüsse

" Wir lernen noch ", lacht der 56-Jährige, der sich eigens in Haselnuss-Farmen in Italien und der Schweiz umgesehen hat. Daher kam auch die Idee, einen Teil der Nüsse zu rösten.

Das Rösten verstärkt das Aroma. Bernhard Böckenhoff

Tochter Charlotte Böckenhoff hat Produktionsgartenbau studiert und ist ins Familienunternehmen miteingestiegen. Sie hilft im Hofladen und betreibt einen Online-Shop. " Hier bestellen auch viele junge Leute ",, berichtet die 27-Jährige. Und für Veganer bieten Haselnüsse wertvolle Inhaltsstoffe wie Eiweiß, Mineralien und Vitamine.

Eine der ältesten heimischen Obstarten

Charlotte Böckenhoff hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Haselnuss wieder als regionale Frucht nach vorne zu bringen. Ende November hat sie gerade den " Tag der offenen Nuss " veranstaltet, um Besuchern Einblicke in Anbau und Verarbeitung zu geben.