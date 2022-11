Taucher bergen Transporter in der Lippe bei Haltern

Taucher fanden letztlich einen weißen Transporter, glücklicherweise ohne Insassen.

Einem Passanten waren am Abend frische Reifenspuren aufgefallen, die direkt in die Lippe führten. Feuerwehr und Polizei forderten schnell mehrere Taucherstaffeln aus Dorsten und aus Gelsenkirchen an. Die Taucher suchten intensiv im schlammigen Fluss nach einem Fahrzeug und fanden letztlich einen weißen Transporter.

Keine Personen im Auto

In der Fahrerkabine waren glücklicherweise keine Insassen zu sehen, die Taucher konnten aber nicht ausschließen, dass Menschen auf der Ladefläche sein würden. Mit Hilfe von Luftkissen barg die Feuerwehr den Transporter. Erst nach mehreren Stunden gab es dann endlich Entwarnung: Die Ladefläche war leer.

Nach insgesamt sechs Stunden war der Großeinsatz für die mehr als 50 Helfer beendet. Neben Feuerwehr und Polizei waren auch die DRLG, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz vor Ort.

Polizei beschlagnahmt Fahrzeug

Die Kreispolizei Recklinghausen hat das Fahrzeug beschlagnahmt. Sie will jetzt ermitteln, woher der Wagen stammt und wer ihn in der Lippe zwischen Haltern und Dorsten versenkt hat. Unklar ist beispielsweise, ob er möglicherweise für einen Verbrechen benutzt und dann von den Tätern in dem Fluss entsorgt wurde. Dazu lagen am Sonntag noch keine Erkenntnisse vor.