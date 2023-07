Nach tödlichen Schüssen in Eindhoven: Festnahme in Haltern am See

Stand: 14.07.2023, 16:07 Uhr

Die Polizei hat am Freitag in Haltern am See einen Mann festgenommen, dem ein Tötungsdelikt in den Niederlanden vorgeworfen wird. Er soll in eine Schießerei verwickelt gewesen sein.