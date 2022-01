Mehr als drei Jahre Haft für Unfalltod von serbischem Popstar Saulic

Der Verurteilte war nach Überzeugung des Gerichts im Februar 2019 mit über 150 Stundenkilometern und unter Alkohol- und Drogeneinfluss in einer Baustelle auf der A2 bei Gütersloh auf den Wagen des Musikers aufgefahren. Es galt Tempo 80.

Saulic und sein Keyboarder starben im Krankenhaus

Der Musiker Saban Saulic (67) starb im Krankenhaus, auch sein Keyboarder Mirsad Keric (43) war nach einige Tage später tot. Ein Mitfahrer wurde schwer verletzt.

Umfassendes Geständnis

Im Prozess legte der 37-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Er ließ über seinen Verteidiger mitteilen, dass ihm alles zutiefst leid tue. Ihm sei bewusst, dass die Angehörigen der Opfer seine Entschuldigung nicht annehmen würden. Warum er sich das Auto eines Bekannten ohne gültigen Führerschein nahm und wie es zu der Fahrt kam, ließ der Verurteilte offen.

Keine Antwort auf Frage nach dem Warum der Fahrt

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Nebenkläger hatten sich für bis zu vier Jahre Haft ausgesprochen. Die aus Belgrad und dem Rhein-Main-Gebiet angereisten Angehörigen, darunter die Frau und Tochter von Saulic, nehmen laut den Anwälten dem 37-Jährigen die Reue nicht ab. Sie beklagen, dass es keine Antworten auf die Fragen nach dem Warum der Fahrt und den Geschehnissen in der Nacht zuvor gab.

Leid der Familie nicht wiedergutzumachen

Die Nebenkläger äußerten über die Anwälte ihr Unverständnis, dass die Fahrt nach deutscher Rechtsprechung als fahrlässige Tötung beurteilt werde. Das Gericht machte in der Urteilsbegründung daraufhin deutlich, dass dem 37-Jährigen kein Tötungsvorsatz nachzuweisen sei. " Kein Urteil dieser Welt kann das Leid der Familien wieder gut machen ", sagte der Richter abschließend.

Superstar auf dem Balkan

Der Sänger war nach einem Konzert am Vorabend in Bielefeld auf dem Weg zum Flughafen in Dortmund. Saban Saulic galt auf dem Balkan als Superstar. Bis zu seinem Tod brachte er 23 Singles, 32 Alben und zwei Best-Of-Alben heraus. Er trat auch in zahlreichen westeuropäischen Ländern und den USA auf.

Stand: 20.01.2022, 15:16