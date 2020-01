Im Fall des Brandes mit einem Toten am Sonntagmorgen in Ibbenbüren haben die Ermittler einen 26-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordverdachts und versuchter besonders schwerer Brandstiftung erlassen, teilte die Staatsanwaltschaft Münster am Mittwoch (22.01.2020) mit.

Feuerwehrleute hatten den Toten in der Wohnung gefunden

Nach dem Feuer am frühen Sonntagmorgen hatten Feuerwehrleute in der Erdgeschosswohnung den 30-jährigen Mieter tot aufgefunden. Eine Obduktion noch am Sonntag hatte den ersten Eindruck bestätigt, dass der Mann gewaltsam getötet wurde und zwar mit mehreren Messerstichen.

Tatverdächtiger aus Tecklenburg