Hackerangriff auf Fachhochschule Münster

Dem IT- Team der Fachhochschule war der Angriff bei einer Analyse aufgefallen, wann genau, ließ eine FH -Sprecherin am Mittwochabend offen. Nicht nur die Internetseite wurde vom Netz genommen, auch alle übrigen Programme, die mit dem Internet verbunden sind. Zum Ausmaß des Schadens lagen am Abend noch keine Informationen vor.

Provisorische Website als Notlösung

Studierende und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH werden nun auf eine provisorische Website umgeleitet. Unter "meinefh.de" werden jetzt Schritt für Schritt relevante Informationen veröffentlicht, zum Beispiel zu Prüfungen. Für Studierende und Lehrende soll eine Hotline eingerichtet werden.

Die Fachhochschule zählt rund 15.400 Studierende, neben Münster auch an ihrem Standort in Steinfurt.

