Gratis-Haarschnitt für Bedürftige in Münster

Schon zum zweiten Mal bieten sie drei Stunden lang ihr Können an, und zwar kostenlos. Das letzte Mal gab es die Aktion für Bedürftige vor drei Jahren. Die Bahnhofsmission stellt dafür die Räumlichkeiten bereit.

Barber Angels europaweit im Einsatz

Immer wieder kommen neue Gäste - alles Menschen, die sich einen Frisörbesuch nicht leisten können. Mit spezieller Haube wird das Haar auf Wunsch gewaschen, geschnitten und geföhnt.

Tanja Temming kürzt Mareks Pferdeschwanz

Frisörin Tanja Temming kümmert sich gern darum. Seit drei Jahren gehört sie zu den Barber Angels. Die Gruppe ist mittlerweile europaweit unterwegs und schneidet Bedürftigen kostenlos die Haare. Tanja ist vor jedem "Einsatz" ein wenig aufgeregt: "Jede Location ist anders, jeder Gast auch."

Wiederholung am 15. Mai

Marek und Tanja sind zufrieden mit dem Ergebnis

Die Wünsche der Gäste sind ähnlich wie die im richtigen Friseursalon: "Konturen schneiden, gern pflegeleicht – bei den Männern also einmal mit der Maschine drüber" , sagt Temming. Zur Bahnhofsmission in Münster sind Frauen und Männer gekommen – schon vor elf standen sie Schlange. Am Ende der Aktion sind es rund dreißig Menschen, die die Wärmestube frisch frisiert verlassen. Und schon jetzt steht fest: Ganz bald gibt es eine Wiederholung der Aktion, und zwar am 15. Mai.

Stand: 23.01.2022, 15:54