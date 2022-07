Freude über gute Honigernte in OWL

Nachdem es im vergangenen Jahr viel zu lange zu nass und die Ernte dürftig war, freuen sich Imkerinnen und Imker schon jetzt auf ein gutes Honigjahr. Zwar endet das offiziell erst Ende Juli/Anfang August, doch schon jetzt gibt es Grund zur Freude.

Viel Regen und dann Sonne - das habe Raps-Felder und Blumenwiesen sprießen lassen und Obstbäume blühten prächtig. So konnten die Honigbienen im Frühjahr viel Nektar sammeln; zur Freude der rund 10.000 Imkerinnen und Imker in Westfalen-Lippe. Allerdings werde der Sommer eher wenig Ertrag bringen, teilen Sprecher des Verbands mit. Durch die Trockenheit würden jetzt blühende Pflanzen nicht so viel Nektar bilden. Insgesamt aber sei das Honigjahr 2022 in Menge und Qualität besser als im Vorjahr.