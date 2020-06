Weitere Corona-Fälle im Kreis Gütersloh

Die Zahl der positiven Corona-Fälle im Kreis Gütersloh steigt. Mobile Teams, die Abstriche bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern machen, haben neue Fälle festgestellt, teilte Güterslohs Landrat Sven-Georg Adenauer am Montagabend (22.06.2020) auf einer Pressekonferenz mit. Genaue Zahlen nannte er nicht, da zunächst ausgeschlossen werden solle, dass es doppelte Zählungen gebe.

Steht Lockdown bevor?

"Wir stoßen jetzt in ein Dunkelfeld" , sagte Adenauer, da Familienangehörige von Tönnies-Mitarbeiter bisher noch nicht getestet wurden. Mit weiteren Infektionen wird gerechnet. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik hält der Landrat einen Lockdown in der Region mittlerweile für vorstellbar: "Ich würde sagen ja" , sagte Adenauer auf die Frage, ob es nach einem Lockdown "rieche" .

Inzwischen gibt es 1.553 positive Befunde von den Personen, die unmittelbar im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück tätig sind, sagte der Leiter des Krisenstabes im Kreis Gütersloh, Thomas Kuhlbusch. Insgesamt seien 6.650 Proben genommen worden. Zuvor hatten die Behörden von 1.331 bestätigen Corona-Fällen (Stand Sonntag) in der Tönnies-Belegschaft berichtet.

18 Prozent waren nicht in Unterkünften

Die Mitarbeiter der mobilen Teams trafen am Montag nicht alle Menschen in ihren Wohnungen an, die sich eigentlich in Quarantäne befinden sollten. 18 Prozent waren nicht dort aufzufinden, wo sie hätten sein sollen, wurde auf der Pressekonferenz bekannt.

Abstrichzentrum für Bevölkerung

Für die angekündigten kostenlosen Corona-Tests der Bevölkerung des Kreises Gütersloh richtet die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe am Dienstag (22.06.2020) ein Diagnosezentrum ein. In dem Zentrum sollen niedergelassene Ärzte die Testung von Menschen ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung vornehmen.