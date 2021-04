Gütersloh testet ein neues Verfahren gegen Eichenprozessionsspinner

In den letzten Jahren mussten die Mitarbeiter von S traßen. NRW Eichenprozessionsspinner im Frühjahr und Sommer absaugen oder die befallenen Bäume mit Pestiziden behandeln. Nun startet unter anderem im Kreis Gütersloh ein neues Projekt. Und das ist rein biologisch.

Eichenprozessionsspinner werden ungefährlich gemacht

Die etwa 3000 Eichen an den Bundes- und Landstraßen im Kreis werden in den Abendstunden mit Wasser besprüht, in dem Fadenwürmer enthalten sind. Diese fressen sich in die Raupen des Eichenprozessionsspinners hinein. Dabei übertragen sie ein Bakterium, welches die Raupen tötet.

Die toten Raupen des Eichenprozessionsspinner sind somit für Menschen nicht länger gefährlich. Denn die kleinen Härchen, die zu allergischen Reaktionen führen können, sind noch nicht ausgebildet.

Kein Risiko für Menschen und Tiere

Auch die Methode an sich ist nach Angaben von straßen.nrw für die Menschen nicht bedenklich. Die Fadenwürmer könnten Temperaturen über acht Grad nicht überleben. Deshalb könne das Wasser auch nur abends verteilt werden, wenn die Temperaturen gesunken sind.