Neuinfektionen: Fallzahlen in Gütersloh weiter zu hoch

Testet man nur Verdachtsfälle - oder besser alle?

Die im Vergleich zum Bundesdurchschnitt niedrigere "Positivenrate" könnte mit der unterschiedlichen Testgruppe zu tun haben. Während im Rest des Landes derzeit hauptsächlich Verdachtsfälle und Menschen mit Symptomen getestet werden, werden in Gütersloh sehr viele symptomfreie Menschen getestet. Entsprechend seltener wird man fündig. Allerdings findet gerade offenbar ein Umdenken hin zu großflächigen Tests statt. So soll sich in Bayern bald jeder Bürger testen lassen können - unabhängig von Symptomen. Das kündigte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Sonntag an.

Gütersloh kann offenbar Marke nicht mehr erreichen

Wie es in Gütersloh und Warendorf weitergeht, entscheiden die Behörden spätestens bis Dienstag. Bis dahin gilt der sogenannte "Lockdown" in den beiden Kreisen, von dem rund 640.000 Einwohner betroffen sind.

Die kritische Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner ist in Gütersloh in diesem Zeitraum offenbar nicht mehr erreichbar. Bei einer Einwohnerzahl von 360.000 Einwohnern kann sich der Kreis 180 Fälle innerhalb einer Woche "erlauben". Seit vergangenem Dienstag sind dort laut den RKI-Zahlen allerdings bereits 221 Neuinfektionen aufgetreten. Und die Zahlen für Sonntag und Montag stehen noch aus.

Warendorf: "Virus nicht auf allgemeine Bevölkerung übergesprungen"

Besser sieht es in Warendorf aus. Dort sieht die Kreisverwaltung keine Anzeichen für die Ausbreitung des Virus in der übrigen Bevölkerung. Lediglich zwei Personen ohne Tönnies-Bezug seien positiv getestet worden, teilte Landrat Olaf Gericke (CDU) mit. "Der bisherige Trend zeigt, dass das Virus nicht auf die allgemeine Bevölkerung übergesprungen ist", sagt er am Samstagabend.