"Vesperkirche" in Gütersloh erfolgreich beendet

Rund 5.500 Menschen haben in den vergangenen zwei Wochen die "Vesperkirche" in Gütersloh besucht. Am Sonntag (10.02.2020) endete die Aktion. Die Initiatoren ziehen eine positive Bilanz.

Idee der "Vesperkirche"

Bei der Aktion essen Menschen unterschiedlichster sozialer Kreise gemeinsam zu Mittag. Ins Gespräch kommen und die Gemeinschaft erleben - das ist die Idee der "Vesperkirche". Das Essen ist umsonst, viele revanchieren sich aber für das Angebot mit einer Spende.

"Vesperkirche" jetzt auch in Bielefeld

Nach dem Vorbild der Gütersloher ist vor einer Woche auch eine "Vesperkirche" in Bielefeld gestartet. Das Angebot läuft noch zwei Wochen in der Neustädter Marienkirche. Uwe Moggert-Seils vom Kirchenkreis Bielefeld ist jetzt schon zufrieden mit der Resonanz: "Die Vesperkirche ist wirklich ein Ort geworden in den letzten Tagen, wo ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammenkommen, miteinander Mittag essen - egal ob der Banker oder jemand aus einem sozial schwierigen Milieu. Miteinander satt werden im körperlichen Sinn, aber auch das Mehr, was uns ganz wichtig ist, nämlich ins Gespräch kommen und Gemeinschaft erleben."