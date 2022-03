Gruppe S.: Mordpläne gegen Polizeiinformant

Nachdem bekannt wurde, dass das Treffen der mutmaßlichen Terroristen in Minden vor zwei Jahren von der Polizei observiert worden war, sollte der Polizeiinformant so schnell wie möglich umgebracht werden, hieß es jetzt beim Prozess gegen die Gruppe am Oberlandesgericht in Stuttgart.

Der Gruppe wird vorgeworfen, in Minden Terroranschläge geplant zu haben. Sie steht in Stuttgart vor Gericht.

Informant war enttarnt worden

Der Autotransporter vor seiner Haustür sei ihm gleich merkwürdig vorgekommen, sagte der Mindener Thomas N. ein paar Tage nach dem Treffen am Telefon. Und tatsächlich war es die Polizei, die die Zusammenkunft in Minden observiert hatte. "Jetzt ist der Ofen aus" , so der zweite Mindener Angeklagte Markus K.

Polizei hörte mit

Der Verdacht fiel auf Paul U. - er informierte die Polizei schon seit Monaten. Unter den Teilnehmern wurde sich darauf geeinigt, dass U. "weggemacht" werden müsse. Auch das wurde von der Polizei mitgehört - sie nahm daraufhin alle Teilnehmer fest.