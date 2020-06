Großbrand in einer Verzinkerei im Kreis Gütersloh

Großbrand in einer Verzinkerei in Rietberg-Varensell (Kreis Gütersloh): Dort ist am Mittwochabend (24.06.2020) ein Säurebecken in Brand geraten. Nach WDR-Informationen sollen die Flammen erst die Hallendecke erfasst und dann auf das gesamte Gebäude übergegriffen haben.

ABC-Einheiten aus Rietberg alarmiert

Mehrere Löschzüge aus Rietberg sind im Einsatz, weitere sind angefordert worden. Auch ABC-Einheiten aus der Stadt sind alarmiert. Die Sirenen sind im ganzen Stadtgebiet zu hören.

Ein Problem: Die Feuerwehr Rietberg ist aktuell in Sachen Corona mit vielen Geräten im Kreisgebiet Gütersloh engagiert und hat beispielsweise keinen Besprechungscontainer für die Einsatzleitung.

Rauchschwaden bis Paderborn und Bielefeld

Die Rauchschwaden sind teilweise bis nach Paderborn, Gütersloh und Bielefeld zu sehen. Die Feuerwehr bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es kommt zu Geruchsbelästigung, Rauchniederschlag und Säuredämpfe. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.

"Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen ab" , heißt es von der Leitstelle der Feuerwehr im Kreis Gütersloh.

Stand: 24.06.2020, 20:27